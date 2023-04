Rendre visite aux familles et proches durant le mois sacré de Ramadhan est parmi les traditions ancestrales sacrées perpétuées en cette occasion par la population de la wilaya de Djanet aux fins de raffermir les liens de parenté et consolider les relations familiales.

L’avènement du mois de Ramadhan constitue l’occasion idoine pour renouer avec les us et coutumes plusieurs fois séculaires de la région où les ménages œuvrent, mettant à profit ce mois de piété et de ferveur, pour rendre à sa juste valeur la sacralité des relations familiales au travers la réunion des conditions favorables, dont l’organisation des tables d’Iftar collectif et des soirées conviviales regroupant les proches.

Ainsi, dépositaires du legs séculaire de la région, les mères de familles s’emploient à être au rendez-vous, après la rupture du jeûne et l’accomplissement de la prière des Tarawih (surérogatoires), avec les regroupements entre familles et amis pour partager d’agréables moments autour d'un thé, échanger des conversations afférentes aux préoccupations familiales et se souvenir des bonnes histoires des aïeux.

La mère de famille, soucieuse d’assurer la relève, notamment à ses filles, s'applique à leur inculquer les valeurs spirituelles sacrées et la valeur des liens parentaux dans la cimentation des relations fraternelles et de la cohésion sociale.

El-Hadja Aicha, de Djanet, a confié qu'"à chaque fois que le mois sacré de Ramadhan se présente, je rends visite à ma famille et les invite à rompre le jeûne chez moi". Pour cela, a-t-elle dit, "d’intenses préparatifs sont entrepris avec l’appui de mes filles, consistant en le nettoyage et l’entretien de la maison, avant de la parfumer d'encens en l’honneur de mes invités, geste invitant à raffermir les liens familiaux".

Pour sa part, l’imam de la mosquée Ali Ben-Abi-Taleb, dans le quartier "El-Mihane" relevant de la ville de Djanet, cheikh Mustapha Chalali, a affirmé que "la population s’efforce à maintenir les liens familiaux durant ce mois sacré par l’intensification des visites entre familles et proches conformément aux préceptes de l’Islam". "Les liens de parenté sont un socle solide dans les rapports sociaux entre les citoyens du Tassili N’Ajjer, en particulier, et les familles Targuies, en général". Il en veut pour preuve les "invitations de rupture du jeûne qui sont fréquentes entre les membres des tribus, ce qui contribue à raffermir les relat ions familiales et leur ancrage chez les générations montantes", a-t-il ajouté. L’on relève, entre autres traditions qui refont surface en ce mois sacré de Ramadhan, l’échange d’assiettées, valeur que préserve encore la population de la perle du Tassili-N’Ajjer pour consacrer l’esprit solidaire dans la région.