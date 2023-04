Les Nations unies ont exprimé vendredi leur inquiétude face à une éventuelle escalade des tensions au Soudan. "Ce que nous constatons maintenant est très préoccupant - ces informations faisant état d'un renforcement et d'une mobilisation continus de diverses forces de sécurité. Nous le constatons à Khartoum.

Nous le constatons dans d'autres villes du Soudan", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, lors d'un point de presse. Selon le porte-parole, une situation calme et un engagement soutenu en faveur de la transition démocratique sont essentiels pour que les négociations progressent. "Nous, avec l'Union africaine, avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et le Mécanisme trilatéral, exhortons toutes les parties prenantes à apaiser ces tensions et à parvenir à un accord politique dès que possible pour permettre un retour à une transition dirigée par des civils", a-t-il indiqué.