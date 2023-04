Pas moins de 44 spectacles de proximité ont été programmés par le Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO) durant ce mois sacré de Ramadhan, à travers plusieurs localités de la wilaya, notamment celles situées dans les zones d'ombre, a-t-on appris vendredi auprès de la direction de cet établissement culturel.

Il s'agit de spectacles animés par des troupes théâtrales et comédiens conventionnés avec le TRTO, en collaboration avec des comités de villages et le mouvement associatif local, qui sillonnent villages et localités éloignées pour égayer les soirées des populations locales. "Nous avons tracé ce programme qui est déjà assez avancé pour pallier à la contrainte de l'éloignement de ces localités afin de les accompagner dans leurs différentes activités culturelles et sociales durant ce mois sacré", a expliqué, à ce propos, à l'APS, Thanina Oukid, en charge de la communication au TRTO.

A ce jour, "près d'une trentaine de spectacles ont été déjà donnés à travers plusieurs localités telles Ouadhias, Makouda, Ouaguenoune, Tigzirt, Boghni, Ath Yenni, Maatkas, Azazga et autres et le programme se p oursuivra jusqu'à la fin de ce mois sacré", a ajouté Mme Oukid.

Dans le même sillage, et dans l'objectif d'animer les espaces culturels à travers différentes localités de la wilaya, un programme de 6 spectacles a été également tracé au Centre culturel Matoub-Lounès de Ain El Hammam, 70 Km au Sud-est de la wilaya.

Au niveau de la salle de spectacle du TRTO, au chef lieu de wilaya, 19 spectacles pour enfants et adultes, ont été organisés avec des troupes venues de différentes wilayas du pays dont Sétif, Bouira, Alger et Sidi Bel Abbès, et le programme compte encore 5 autres spectacles.

A rappeler aussi que le TRTO a déjà organisé durant ce mois de Ramadhan une série de spectacles au profit des enfants hospitalisés au niveau des structures hospitalières locales.

Une initiative qui a été bien accueillie par les enfants et leurs familles.

Par ailleurs, entre spectacles pour enfants durant les vacances scolaires de printemps, pièces théâtrales pour adultes, monodrames et show humoristique, l'institution culturelle "a veillé à offrir de la distraction au public, dans ses différentes catégories", a fait remarquer Mme Oukid.