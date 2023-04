Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué jeudi que l'enseignement coranique en Algérie connaissait un "développement notable" en termes de formation et d'encadrement.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, M. Belmehdi a précisé que l’Etat accordait à l'enseignement coranique un "intérêt majeur", soulignant que son secteur "ne ménage aucun effort pour promouvoir le système de l’enseignement coranique, soutenir les zaouias et inculquer l’éducation spirituelle et comportementale". Répondant à une question sur l'enseignement coranique en Algérie, le ministre a affirmé que l'intérêt pour l’apprentissage du saint Coran aux jeunes "a permis à de nombreux récitants de remporter les premières places dans les concours internationaux", notant que les écoles coraniques dans de nombreuses wilayas utilisent des moyens technologiques modernes dans l’enseignement coranique, comme les tablettes électronique.

Par ailleurs, et en ce qui concerne les programmes du discours religieux et la formation des Imams, M. Belm ehdi a indiqué que son département ministériel tend à « élever le niveau de conscience religieuse et intellectuelle et à améliorer la qualité de la formation, au vu du rôle important de la mosquée dans la préservation de l'identité et de l’attachement du peuple algérien à son référent religieux national ». A une question sur la gestion et l'investissement dans les Wakfs et de leur relance, M. Belmehdi a rappelé que les biens wakfs « sont un des piliers du développement et revêtent une grande importance pour le ministère qui œuvre à leur renforcement et à la promotion de leur place sociale ». Il a souligné, dans ce sillage, que l'investissement dans les wakfs « garantit leur continuité et la pérennité de leur rendement socioéconomique, notamment en ce qui concerne l’entraide et la solidarité nationale ». Le ministre a fait état du recensement de tous les wakfs au niveau national et de l’élaboration d'un fichier national en la matière.