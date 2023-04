La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou l'autre, mais quand elle s'installe et perturbe notre vie quotidienne, il est important d'en chercher la cause, pour adopter la meilleure prise en charge. Dans un premier temps, le médecin prescrit souvent une prise de sang. Que peut-il y découvrir ?

La fatigue que l'on ressent ne dure souvent que quelques jours après un effort physique intense, des nuits trop courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme de vie plus "normal" et tout rentre dans l'ordre. Quelquefois en revanche, cette sensation d'être "vidé" perdure, s'accentue, puis s'installe, sans que rien ne permette de la juguler, malgré la reprise de bonnes règles d'hygiène de vie.

Au-delà d'un mois, il faut consulter son médecin, souligne le Dr Michel Guilbert, médecin généraliste. La fatigue est un symptôme qui signifie que quelque chose ne va pas, il faut en trouver la cause pour pouvoir la traiter."

Fatigue : les questions à se poser

Votre fatigue prédomine-t-elle le matin ou le soir ?

Est-elle continue ou apparaît-elle par épisodes ?

Est-elle ancienne ou bien récente et d’intensité croissante ?

S’accompagne-t-elle d’autres symptômes (fièvre, douleurs...) ?

Avez-vous été malade récemment ?

Votre épuisement a-t-il un retentissement psychologique, sur vos activités quotidiennes ?

Vous endormez-vous dans la journée ?

La fatigue peut en effet être le révélateur de multiples troubles : mauvaise hygiène de vie, infection, maladie auto-immune (par exemple une polyarthrite rhumatoïde), un cancer, ou encore un état dépressif... Vaincre sa fatigue, c'est avant tout soigner sa cause. Et le bilan sanguin peut apporter des indices au médecin.

Conseils pour bien se préparer

Lorsque vous prenez rendez-vous avec le laboratoire d’analyses sanguines, demandez si vous devez être à jeun au moment du prélèvement (c'est souvent le cas).

Si vous devez être à jeune : ne prenez pas de nourriture ou de boisson sucrée (hormis de l’eau) dans les 12 heures précédant la prise de sang.

Evitez aussi de fumer et de pratiquer une activité physique intense, juste avant le rendez-vous.