La direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Ouled Djellal a organisé, pour le mois de Ramadhan, des activités diverses, notamment des campagnes de don du sang dans les mosquées ainsi que des f’tours collectifs pour les nécessiteux et les usagers de la route, apprend-on mardi de cette direction.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur du secteur, Belkacem Felkouma, a indiqué que les campagnes de don du sang organisées durant le Ramadhan dans les mosquées enregistrent un afflux "important "de donneurs, précisant que cette campagne, intitiée en coordination avec la direction de la santé et de la population et le centre de transfusion sanguine de l’hôpital Achour Ziane, est encadrée par l’association "Al Mouthakaf" de la commune de Sidi Khaled qui mène également un travail de sensibilisation en direction des fidèles.

Le même responsable a ajouté que, dans le cadre de l’action de solidarité du conseil "Souboul El Kheirat" relevant de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, des aides en produits alimentaires ont été distribuées aux familles néc essiteuses, précisant que, dans un premier temps, 1.500 colis de denrées alimentaires ont été distribués à travers les communes de la wilaya. Le programme de solidarité arrêté par le conseil "Souboul El Kheirat" durant le mois de Ramadhan, prévoit la mobilisation de volontaires durant tout le mois sacré, pour encadrer les tables du F’tour des nécessiteux et des passagers, à la mosquée Ibrahim El Khalil, l’école coranique de la commune de Doucen et la mosquée Okba Bnou Nfaa de Sidi Khaled qui servent plus de 900 F’tour sur table et 200 autres à emporter, par jour, auquel il faut ajouter des trousseaux vestimentaires pour l’Aid El Fitr, destinés aux enfants orphelins ou de familles nécessiteuses. 300 trousseaux ont été préparés à ce jour et l’opération se poursuit, selon la source.

M. Felkouma a indiqué en outre que plusieurs concours de récitation du saint Coran ont été lancés, tels que le concours d’apprentissage du livre Saint, le Tajouid, "Foursan El Qor’an", "Bilal du meilleur Adhan" et "Hafd Gharib El Qor’an" à la mosquée Moussa B’nou Noussair de Sidi Khaled.

Les résultats des concours seront annoncés dans la soirée célébrant "la nuit du destin" (27 du mois de Ramadhan), tandis que la collecte de Zakat El Fitr a été lancée dans l’ensemble des mosquées.