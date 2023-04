Le secteur de la santé dans la wilaya de Mostaganem s’est renforcé par la mise en service de deux (2) nouvelles structures de santé à Mesra et Achaacha, a-t-on appris, mardi, de la cellule d’information et de communication de la wilaya.

La même source a indiqué que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a présidé, lundi, une cérémonie d’ouverture d’une salle de soins "Chahid Gourine Abdelkader" dans la localité de Rachi dans la zone de Bakaria relevant de la commune de Mesra dans le sillage de la promotion des services offerts, notamment dans les zones rurales. Le chef de l’exécutif de wilaya a procédé également à l’ouverture d’un service des insuffisants rénaux et de transfusion sanguine au niveau de l’établissement public hospitalier "frères Baali" à Achaacha qui a été doté récemment de matériels nécessaires, ce qui permettra de réduire la pression enregistrée au niveau des services médicaux voisins.

Auparavant, il a été procédé à la livraison d'une ambulance aux services de santé de la commune de Hadjadj.

Les services de la wilaya de Mostaganem avaient décidé, l’an dernier, de créer un service des insuffisants rénaux au niveau de l’établissement hospitalier "frères Baali" à Achaacha, qui sera le 4e service du genre au niveau de la wilaya.

Parallèlement à cela, la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales a financé une opération de réhabilitation de 57 salles de soins et leur équipement en matériel médical nécessaires dans 28 communes pour un montant global estimé à 200 millions DA, en plus de leur dotation de 14 ambulances, réparties à travers les établissements public hospitalier( EPH) et les établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-on relevé de même source.