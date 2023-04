Une personne est décédée et deux (2) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi dans la commune de Meskiana, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit suite au dérapage et au renversement d'un véhicule utilitaire, ainsi qu'à une collision entre deux camions sur la route nationale (RN) 10 dans son segment reliant les communes de Meskiana et d’Ain Beida, plus exactement à proximité de la mechta d’El Mezdour, causant le décès d’une personne âgée de 37 ans et des blessures à deux autres âgées de 50 et 61 ans, a précisé la même source.

La dépouille de la personne décédée a été évacuée par les éléments de la Protection civile vers la morgue de l’hôpital de Meskiana, établissement où ont été également admis les deux personnes blessées, a-t-on noté.