Un iftar collectif a été organisé, mardi, à Médéa, par la société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) au profit des secouristes de la protection civile qui ont participés aux missions de sauvetage en Turquie et en Syrie, suite au séisme qui a ébranlé ces deux pays, le 6 février dernier, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Les membres de l’équipe d’intervention en milieu urbain (M-Usar) de la protection civile de Médéa déployés dans différentes zones affectées par ce séisme ont été conviés, à cet égard, à un iftar collectif qui a eu lieu au siège commercial de l’entreprise Naftal, sis au centre-ville de Médéa, a-t-on fait savoir. Cette initiative est une marque de soutien aux efforts et aux sacrifices dont font constamment preuve les éléments de la protection civile et rend également hommage aux secouristes dépêchés en Turquie et en Syrie qui ont réussi à sauver des dizaines de personnes et ont laissé une bonne impression auprès des populations de ces deux pays, garce à leur dévouement et leur professionnalisme, a-t-on conclu.