Les marchés de la solidarité, ouverts à travers le territoire national, sont "un soutien

à l’intégration de la femme dans la production nationale", a souligné mardi à Tizi-Ouzou, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Kaoutar Krikou.

En visite d’inspection dans la wilaya afin de s’enquérir du déroulement des différentes opérations de solidarité lancées par son secteur à l’occasion du mois de ramadhan, en coordination avec d’autres secteurs, notamment la santé et le commerce, Mme Krikou a souligné que ces marchés de la solidarité offrent une opportunité pour les femmes productrices afin de commercialiser leurs produits.

Elle a rappelé que les espaces de vente dédiés à la femme productrice sont "organisés au titre d’un programme intersectoriel lancé en février 2021 pour soutenir l’intégration de la femme dans la production nationale", relevant la "forte affluence" des citoyens vers les stands de la femme productrice.

Mme Krikou a observé que "ces marchés de la solidarité ont joué un rôle important dans la commercialisation des produits de cette frange et dans le soutien de la femme rurale ou au foyer, dont la préoccupation principale était la vente de ses produits".

La ministre qui a visité l’espace réservé à la femme productrice au marché de la solidarité ouvert à l’occasion du mois sacré à l'enceinte de l’ancienne gare routière du chef-lieu de wilaya, a eu le loisir de découvrir la riche palette des produits de la femme rurale ou au foyers proposée à la vente. Il s’agit notamment de différents types de couscous (à base de semoule de blé entier, d’orge, de glands, entre autres) et de galettes traditionnelles dont celle aux herbes (ail triquètre, menthe, oignons verts, pouliot, pousses d’épinard), du lait frais de vache et de chèvre et dérivés, des légumes de potagers bio, des épices traditionnelles, des objets de la poterie et de la vannerie, entre autres.

Par ailleurs, la ministre a assisté au Centre de loisirs scientifiques, à la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la wilaya de Tizi-Ouzou du concours de récitation et de mémorisation du Coran dédiée aux personnes aux besoins spécifiques.

Au total, 8 compétiteurs, sur 27 participants à la 3eme édition de ce concours, ont été sélectionnés par le jury pour participer à la finale qui aura lieu à la fin du mois de ramadhan à Alger, a -t-on appris sur place. En outre, Mme Krikou a donné le coup d’envoi, à partir du siège de la wilaya, d’une caravane de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire à travers certaines communes de la wilaya.

Elle a aussi visité deux restaurants de la Rahma, ouverts à l’occasion du ramadhan, l’un au chef-lieu de wilaya initié par un bienfaiteur, l’autre à Ait Bouyahia dans la commune de Beni Douala, organisé par l’association religieuse de la zaouïa de cette localité et coordination avec le comité de village.