Un total de 363 foyers des communes de Taouzianet et d’El Hamma, dans la wilaya de Khenchela ont été raccordés, mardi au réseau de gaz naturel.

Le wali de Khenchela, Youcef Mehiout a ainsi présidé la mise en service du raccordement au réseau de gaz de 148 foyers à "Dhraâ Ramoul" dans la commune de Taouzianet et 215 autres foyers dans la commune d’El Hamma.

Le premier projet de desserte de 148 foyers à "Dhraâ Ramoul" (Taouzianet) a nécessité la réalisation d’un réseau de 17 km dans un délai de cinq mois pour une enveloppe financière de 26,8 millions DA, selon les explications données à l’occasion par le directeur des études à la direction de wilaya de distribution de l’électricité et du gaz, Laiche Sekaoui.

Le même cadre a ajouté que 25 foyers de l’agglomération mitoyenne à la RN-88 dans la commune d’El Hamma ont été desservis à la faveur de la réalisation en 45 jours d’un réseau de distribution de 3,5 km pour une enveloppe financière de 3,2 millions DA en plus de 190 foyers des localités de "Foum Tefisset" et "El Manchar" de la même collectivité locale reliés grâce à un réseau d e distribution de plus de 33 km.

Selon la même source, 45 autres foyers du village "Ouled Djebel" dans la commune de N’sigha seront raccordés jeudi au réseau de gaz naturel à la faveur d’une opération du programme complémentaire de développement décidé pour la wilaya de Khenchela par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ce projet qui porte sur la réalisation d’un réseau de distribution de plus de 10 km aura été exécuté dans un délai de quatre mois pour une enveloppe financière de plus de 9 millions DA. Les citoyens approchés par l’APS ont exprimé leur joie de voir leurs foyers reliés au réseau de gaz leur évitant ainsi les déplacements vers les chefs-lieux de leurs communes pour s’approvisionner en bouteilles de gaz butane notamment en hiver.