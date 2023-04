Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué mardi une visite d’inspection au nouveau stade de Tizi Ouzou où il s’est enquis de l'avancement "relativement positif " des travaux, exhortant le maitre d’œuvre à renforcer la main d'oeuvre et à accélérer la cadence de réalisation pour finaliser le projet et organiser un match d’essai en mai prochain, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le ministre a donné des instructions pour parachever les travaux d’éclairage de la façade extérieure, des tribunes et du stade d’entrainement et ce, avant la fin du mois courant, insistant sur la nécessité de redoubler d'efforts en instaurant un régime de travail 8×3 pour finaliser le projet dans les délais impartis, ajoute le communiqué.

Au stade d’athlétisme, M. Belaribi a inspecté la pelouse dont les travaux ont été achevés, soulignant la nécessité de parachever les travaux d’aménagement du podium, avant de se rendre dans les tribunes et les vestiaires où il a ordonné au maitre d’œuvre d’accélére r la levée des réserves , selon la même source.

Au niveau du stade d’entrainement dont le taux d’avancement des travaux a dépassé les 90%, M. Belaribi "a donné des instructions à l’entreprise en charge de la pelouse pour finaliser le reste des travaux dans les plus brefs délais", avant d'inspecter le pavillon d’hébergement des joueurs composés de 20 chambres d’une capacité de 60 lits, une cuisine et un restaurant. Dans le même pavillon, le ministre a mis en avant l’impératif de réserver un nombre important de ces chambres aux personnes aux besoins spécifiques, avant d’inspecter l’étage technique qu’il avait déjà visité lors de sa dernière visite en date du 31 mars 2023 où il a ordonné instruction d'accélérer le rythme de réalisation et de renforcer la main d’œuvre qualifiée, précise le ministère. A la fin de la visite, le ministre a tenu une réunion avec la directrice du suivi de la réalisation des programmes d’équipements publics, sociaux et culturels et des autres équipements à la direction générale des équipements publics, le directeur des équipements publics de la wilaya de Tizi Ouzou, le bureau d’études et le maitre d’œuvre, conclut le communiqué.