L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a tenu mardi à Alger une séance de travail avec le médiateur de la République, lors de laquelle ont été abordées les mesures prises pour accompagner les investisseurs et accélérer l'entrée de leurs projets en exploitation.

Lors d'une séance de travail avec le médiateur de la République, Madjid Ammour, tenue au siège de l'agence, le directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache a évoqué les conclusions des différentes rencontres organisées avec les investisseurs dans plusieurs wilayas du pays, ainsi que la coordination avec les secteurs ministériels et les autorités locales en vue d'élaborer des plans d'investissements locaux.

M. Rekkache a réaffirmé l'engagement de l'agence à prendre en charge au mieux les investisseurs et les porteurs de projets et à répondre à leurs préoccupations et leurs requêtes dans les délais impartis, et ce dans "le cadre de la transparence et du principe d'égalité de traitement".

Il a également passé en revue "la nouvelle approche" fondée sur la relance du rôle de l'AAPI dans l'accomp agnement de l'investisseur dans tous les cycles de vie du projet, et le suivi continu de la mise en œuvre des engagements pris par l'investisseur "notamment par rapport au nombre de postes d'emploi créés et à la quantité des services".

"Il est attendu après ces facilitations, soutien, accompagnement et incitations fiscales et parafiscales ,l'augmentation de la production et de la valeur ajoutée à l'économie et la création de plus de postes d'emploi permanents", a-t-il souligné.

Pour sa part, le Médiateur de la République a indiqué que l'accompagnement des investisseurs "nécessite le renforcement de l'action commune en vue d'améliorer le climat des affaires", relevant que l'année 2022 a vu la levée d'obstacle sur plus de 900 projets ayant contribué à la création de près de 50.000 postes d'emploi.

A ce propos, M. Ammour a proposé "la mise en place d'un mécanisme commun de suivi des projets entre son organe et l'Agence", en vue de réduire les délais des doléances et garantir "un service meilleur et un bon accompagnement" à l'investisseur pour concrétiser son projet.

Les deux parties ont convenu de réduire le délai de traitement des doléances des investisseurs et à créer une fenêtre sur le site web de l'Agence pour orienter les investisseurs vers le Médiateur de la République au cas où leurs do léances concernent des organes autres que l'Agence.

436 prolongations exceptionnelles octroyées

Par ailleurs, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré du 20 octobre 2022 au 31 mars 2023 quelques 436 projets d'investissement ayant bénéficié de prorogation exceptionnelle de la décision d'octroi d'avantages durant la réalisation du projet.

Ces projets devront créer 22.992 emplois permanents, selon les statistiques données lors de la rencontre.

Quelques 217 projets ont bénéficié une seule (1) fois de la prolongation, 124 projets (2 fois), 42 projets (3 fois), 31 projets (4 fois), 10 projets (5 fois), 8 projet (6 fois), 3 projets (7 fois) et un seul projet (10 fois).

Le portefeuille des investissements enregistrés dans le cadre des lois précédentes sur l'investissement a atteint 8392 dossiers de projets dont 5539 projets en cours de réalisation.