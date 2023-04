Le roi Abdallah II de Jordanie a exhorté mardi, la communauté internationale à s'opposer aux mesures qui sapent le statu quo historique et juridique dans les lieux saints d'Al Qods et incitent à la violence dans les territoires palestiniens.

Le roi Abdallah II a confirmé, dans des communiqués de presse conjoints avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dans la capitale japonaise Tokyo, en marge des pourparlers bilatéraux et élargis, le besoin urgent d'arrêter toutes les mesures unilatérales qui violent le statu quo historique et juridique dans les lieux saints islamiques et chrétiens d'Al Qods.

Le roi Abdallah II a souligné : "c'est une condition préalable pour arrêter la dangereuse escalade, travailler vers le calme et créer un horizon politique qui préserverait les chances d'une paix juste et durable basée sur la solution à deux Etats".

"Rappelons-nous tous que la paix entre les Palestiniens et les Israéliens fait partie intégrante de la prospérité et de la paix pour toute la région et tous ses peuples", a-t-il ajouté , exprimant ses remerciements au Premier ministre japonais pour la position claire de son pays à cet égard.

Il a fait référence à la principale voix du Japon en appelant à la paix au Moyen-Orient, notamment par le biais de l'initiative "Corridor pour la paix et la prospérité".

Pour sa part, le Premier ministre japonais Kishida a appelé à faire preuve de retenue et à arrêter les mesures unilatérales qui compromettent la solution à deux Etats, afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation.

Le Premier ministre japonais a estimé que le rôle de la Jordanie dans la garde hachémite des lieux saints islamiques et chrétiens à Al Qods est "extrêmement important".

Kishida a souligné que le Japon renforcera ses initiatives, y compris l'initiative « Corridor pour la paix et la prospérité », afin de contribuer à renforcer la confiance entre les deux parties.