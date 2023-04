Le représentant du Bureau de prévention et de sécurité routière au ministère des Transports, Miloud Mourad, a fait état mardi d’un projet pour l’introduction de la matière de la sécurité routière dans les programmes scolaires des trois paliers éducatifs.

S’exprimant lors d’une conférence abritée par le Forum "Echaab" sur l’introduction de la matière de la sécurité routière dans les programmes scolaires, M. Mourad a fait savoir qu’il sera procédé prochainement à la mise en place d’une commission multisectorielle en vue de concrétiser le décret exécutif définissant les modalités d’enseignement des règles de la sécurité et de la prévention routières dans les établissements scolaires.

De son côté, l’expert international en sécurité routière, Mohamed Kouache, a insisté sur l’importance de l’éducation routière dans le traitement du phénomène des accidents de la route, relevant que l’introduction de cette matière dans le programme scolaire ainsi que sa généralisation aux trois cycles éducatifs "doit se faire sur la base de méthodes pédagogiques diverses et des mécanismes soph istiquées selon des concepts et des plans scientifiques étudiés".

Il a également mis en avant l’impératif de "mettre en place des plans de gestion du trafic routier sous la supervision de la Gendarmerie nationale en vue de faire face aux contrevenants", précisant que "500 enfants décèdent annuellement dans des accidents de la route". De son côté, le commandant Samir Bouchehit, responsable au Centre d'information et de coordination routière à la GN, a fait état de 395 accidents de la circulation depuis le début du mois sacré de Ramadhan. Ces accidents ont fait 120 morts et 559 blessés, soit une hausse du nombre de morts (+10) et du nombre de blessés (+100), a-t-il déploré, citant parmi les facteurs, "la vitesse excessive, les dépassements dangereux, l'imprudence de certains conducteurs, ou encore et le manque de culture routière".

La moyenne quotidienne des accidents de la circulation fait ressortir quelque 17 accidents, 7 décès et 28 blessés. Afin de maîtriser ce phénomène, notamment durant le mois béni, le même responsable a fait savoir que les services de la GN "ont instruit les différentes unités sur le terrain de faire preuve de rigueur vis-à-vis des contrevenants, d’appliquer les peines maximales en matière de trafic routier, et d’utiliser les dispositifs techniques pour surveiller la vitesse". Pour sa part, le représentant de la Protection civile, le capitaine Nassim Barnaoui a jugé nécessaire d’inculquer la culture de la circulation au sein de la société, appelant à adopter une nouvelle approche en matière de sécurité routière basée sur la conscientisation. Intervenant par la même occasion, la présidente de l'Association des moniteurs qualifiés à la conduite, Nabila Ferhat a relevé, elle, l'importance d'inculquer les valeurs de la sécurité routière aux enfants et aux jeunes, faisant observer que "les enfants d'aujourd'hui sont les conducteurs de demain".