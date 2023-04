La Chine et l’Inde marqueront deux exceptions dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale en 2023, a indiqué le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans des propos relayés par les médias en Chine.

"Je noterai deux exceptions au ralentissement : la Chine et l'Inde. La croissance du Produit intérieur brut de la Chine rebondit à plus de 5% en 2023, avec un fort investissement privé", a dit M. Malpass, qui s’exprimait à la veille des réunions de printemps de la BM et du Fonds monétaire international.

Le chef de l’institution de Bretton Woods a mis en avant la stabilité de la monnaie chinoise et la nature contracyclique de la politique monétaire du géant asiatique. S’agissant de l’Inde, le responsable a indiqué que ce pays continue d'être l'une des principales économies à la croissance la plus rapide au monde. Selon les projections de la BM, le Sous-continent devrait réaliser une croissance de 6,3% en 2023/24. Le président de la BM a, d’autre part, indiqué la croissance de l’économie mondiale sera affaiblie cette année, ralentissant à 2% contre 3,1% en 2022.