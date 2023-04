Un Open ouvert des jeux d’échecs en individuel (filles et garçons) aura lieu le 14 avril à la maison de jeunes Souidi-Ahmed à Hai l’USTO d’Oran, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation sportive est organisée par le club sportif amateur "Bayadik Wahran" des échecs en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et la ligue oranaise des échecs.

Célébrant la Journée du savoir (Yaoum El Ilm) 16 avril correspond avec le 83e anniversaire de la mort du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, uléma figure emblématique du mouvement réformateur en Algérie, le tournoi verra la participation de plus de 40 joueurs de la région Ouest du pays.

La direction de cette open, disputé en système suisse en sept rondes à la cadence de 15 minutes au finish avec ajout de trente secondes par coup joué, sera assuré par Ahmed Sakrane, arbitre international, assisté de Houda Benadda, arbitre fédéral.