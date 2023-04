La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a annoncé mardi que "la présence" aux deux prochaines compétitions "soirées Ramadan", prévues les 14 et 18 avril courant au SATO du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger) sera "obligatoire pour l'ensemble des athlètes actuellement en stage de préparation".

"Il s'agit de compétitions de pré-sélection pour les équipes nationales. La participation est donc obligatoire pour l'ensemble des athlètes en stage de la Fédération", a indiqué l'instance dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

"Seuls les athlètes sélectionnés par la FAA seront autorisés à prendre part à quelques épreuves (Liste FAA)", a-t-on ajouté de même source, en précisant qu'il sera possible de formuler une demande de rajout, à la seule condition que celle-ci soit formulée en bonne et due forme.

En effet, selon la FAA, les demandes de rajout se feront "uniquement par mail", à l'adresse de la fédération, au moins 48 heures avant le jour de la compétition.

La première Soirée Ramadan s'était déroulée le vendredi 31 mars dernier, également au SATO, et a été marquée par la présence de plusieurs internationaux, notamment : les demi-fondistes Slimane Moula et Yazid Dalla, ainsi que les hurdlers Abdelmalik Lahoulou et Saber Boukemouche.

Il y avait également le spécialiste du saut en hauteur Hichem Bouhanoune, médaillé de bronze aux Jeux méditerranéens d'Oran, ainsi que le jeune prodige Heïthem Chenitef, médaillé d'argent sur le 800 mètres des derniers Mondiaux des moins de 20 ans, disputés en août 2022 à Cali, en Colombie. La deuxième Soirée Ramadan, qui aura lieu le 14 avril, était initialement prévue le 7 avril, avant d'être décalée d'une semaine, pour des raisons organisationnelles.