L'eczéma est une maladie de peau aussi fréquente que désagréable. Pour soulager les démangeaisons et retrouver une peau douce, il existe des solutions simples et efficaces.

L'eczéma est une affection cutanée qui se déclenche après contact de la peau avec un allergène (cosmétique, pollen, poussière, nickel, chrome, certains aliments...) et qui survient sur un terrain favorable de peau sèche, l'atopie. "C'est une réaction à une anomalie des barrières de l'organisme (peau, muqueuses des voies respiratoires et digestives) qui, trop perméables, ne jouent pas bien leur rôle protecteur et se laissent traverser par des substances allergisantes", explique le Dr Paul Dupont, dermatologue et auteur de Soigner sa peau au naturel (éd. Eyrolles).

Apparaissent alors des plaques rouges couvertes de petites vésicules qui suintent, forment des croûtes et des squames, avec, à la clé, des démangeaisons et des lésions de grattage. Pour améliorer l'eczéma, il faut renforcer les barrières et apaiser les irritations. Pour cela, on dispose de remèdes naturels.

DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

L'huile d'onagre : cette huile, riche en acides gras essentiels type oméga 6, permet de restaurer le film lipidique protecteur de la peau et des muqueuses. Pour réhydrater et compléter la déficience en acides gras de cette peau sèche et déshydratée, le dermatologue préconise l'ingestion de capsules d'huile d'onagre bio, associée à de la vitamine E.

La recette : 2 capsules, à prendre le matin, 20 jours par mois pendant 6 mois.

DES PROBIOTIQUES

Une cure de probiotiques spécifiques peut être bénéfique pour rééquilibrer la flore intestinale à l'origine de l'eczéma.

La recette : 2 gélules d'Eczebiophilus, matin et soir pendant 6 mois.

UN TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE

Pour calmer les démangeaisons : Apis mellifica 15 CH , 5 granules 4 à 5 fois par jour.

Pour apaiser l'anxiété provoquée par l'eczéma : Ignatia amara 15 CH , 5 granules 4 à 5 fois par jour.

Pour réduire l'inflammation et les rougeurs : Poumon histamine 15 CH , 5 granules, 3 fois par jour.

DES SOINS LOCAUX

Un liniment pour nettoyer : pour plus d'efficacité, utilisez un liniment riche en saponaire, un savon végétal qui régénère la peau. Appliquez cette substance naturelle onctueuse, composée d'huile d'olive et d'eau de chaux, par massages doux, puis essuyez les zones irritées de la périphérie vers l'intérieur avec un coton. Disponible en pharmacies et en grandes surfaces. Du cérat de Galien pour hydrater et calmer le grattage : après le bain, déposez sur la peau une pommade à base de cire et d'huile végétale. Préférez les préparations à base de plantes calmantes et sédatives comme le genévrier, la matricaire, la camomille noble, la nigelle, l'alliaire ou le carthame.

LES BONS RÉFLEXES QUOTIDIENS

Limitez les produits laitiers, les charcuteries, les poissons en conserve, la bière.

Réduisez l'apport en sucre, évitez tout ce qui fermente.

Le stress étant également un facteur d'aggravation, il peut être bénéfique de pratiquer une activité de relaxation comme la sophrologie, la méditation, le yoga...