L'urticaire peut avoir des causes variées. Certains médicaments, certains aliments, une piqûre d'insecte, des conservateurs,... autant de raisons d'ouvrir l’œil et le bon !

En général, les allergies médicamenteuses frappent davantage les adultes, les allergies alimentaires plutôt les enfants (10 % d'entre eux sont touchés). 10 à 30 % des urticaires aiguës sont dues à l'ingestion d'un médicament, le plus souvent pénicillines, aspirine, anti-inflammatoires différents de la cortisone, la codéine.

Mais n'importe quel médicament peut être mis en cause. Des circonstances variées peuvent déclencher des urticaires au contact de végétaux (orties, par exemple), d'animaux (chenilles, méduses...), et de produits divers (latex, iode, etc.).Quant aux aliments, les premiers responsables d'allergies sont l'arachide (cacahuète), le céleri, le sésame, le lait de vache, les oeufs, le chocolat, certains fromages, les fruits de mer ainsi que les crustacés. Enfin, les allergiques doivent se méfier des fruits exotiques (kiwi, banane...) et des noix.