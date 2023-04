Une urticaire, cela peut être impressionnant mais cela n'a rien de dramatique. Et il existe des médicaments pour soulager les démangeaisons.

Que la cause soit connue ou non, le traitement de la crise d'urticaire fait surtout appel à un antihistaminique, à prendre le soir pendant un ou deux mois. Si cela ne suffit pas, on peut en ajouter un second, à absorber le matin. Si le stress ou un état dépressif peuvent aggraver les poussées, il ne les provoque pas. Néanmoins, pour les spécialistes, il est important de laisser le malade exprimer son anxiété et de le rassurer : tôt ou tard, la plupart des urticaires guérissent ! Tant qu'il reste localisé à la surface de la peau, l'urticaire demeure tout à fait bénin. Mais l'urticaire s'accompagne quelquefois d'un angio-oedème, c'est-à-dire un gonflement au niveau de la gorge, entraînant des troubles respiratoires qui en font toute la gravité. La moindre suspicion doit naturellement conduire à consulter d'urgence un médecin.