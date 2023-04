Ça pique, ça démange et des plaques rouges apparaissent comme si on s'était roulé dans un champ d'orties.... A l'occasion de la Journée mondiale de l'urticaire, le 1er octobre, on fait le point, avec le Dr Pascale Mathelier Fusade, dermatologue-allergologue, sur une affection qui touche la peau et les muqueuses et qui disparaît souvent aussi vite qu'elle est apparue.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L'URTICAIRE ?

L'urticaire se définit par un ensemble de symptômes qui touchent la peau, explique le Dr Pascale Mathelier Fusade, dermatologue-allergologue. Ils se présentent sous la forme de plaques rouges en relief, bien délimitées et migrantes (elles se déplacent rapidement au fil de la journée sur les bras, les jambes, le torse et le visage), des démangeaisons et des gonflements plus ou moins importants sur les mains, les pieds et le visage.

Le point de départ, c'est une hyperactivité de certaines cellules, les mastocytes, qui réagissent en libérant au niveau de la peau de l'histamine, laquelle est responsable des démangeaisons, des plaques et des gonflements. Une poussée d'urticaire dure de quelques heures à trois, quatre jours, le plus souvent.

COMMENT ATTRAPE-T-ON DE L'URTICAIRE ?

La plupart du temps on pense à tort qu'il s'agit d'une allergie. Or, il faut savoir que 95 % des urticaires ne sont pas allergiques (pas de libération d'anticorps IgE ou immunoglobulines), même s'il existe un œdème, notamment au niveau du visage. Les causes peuvent être multiples : le froid, le chaud, les frottements, les pressions peuvent déclencher une urticaire, qu'on appelle alors urticaire physique. Mais une urticaire peut aussi se développer suite à une inflammation ORL, un état de fatigue, à la prise d'aspirine ou d'un anti-inflammatoire, sans qu'il s'agisse d'une allergie, explique la dermatologue. Des problèmes de thyroïde ou certaines maladies auto immunes de la peau peuvent également être des facteurs favorisants. En fait, plus une urticaire dure, moins il y a de risque que ce soit allergique, note le médecin. Vous pouvez donc avoir des manifestations d'urticaire pendant deux, trois, voire cinq jours sans que ce soit inquiétant.

L'URTICAIRE PEUT ÊTRE GRAVE ?

L'urticaire inquiète beaucoup, non seulement parce qu'elle est spectaculaire, mais aussi par sa durée et surtout à cause des gonflements du visage (lèvres, œil, langue...), qu'elle peut provoquer. La gravité n'est réelle que pour les urticaires d'origine allergique, quand l'allergène a été introduit dans l'organisme dans l'heure qui précède.

Quand elle est allergique, cette affection ne dure généralement que quelques heures et doit être prise en charge rapidement. L'origine allergique est généralement identifiée par l'interrogatoire. Elle survient suite à l'absorption d'un aliment(fraise, crevette, poisson cru...) ou d'un médicament ou encore après une piqûre de guêpe ou d'abeille.

COMMENT CALMER LES DÉMANGEAISONS DE L'URTICAIRE ?

Lors de la consultation, on prescrit des antihistaminiques, entre un et deux comprimés par jour, qui sont très efficaces et soulagent en quelques heures. Les antihistaminiques en vente libre marchent également très bien. Les plaques et les démangeaisons disparaissent rapidement. Ces médicaments ont peu d'effets secondaires, peuvent être pris pendant une longue période (en cas d'urticaire chronique) et conviennent également aux enfants et aux femmes enceintes.

QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE ?

Il ne faut pas avoir le réflexe de prendre d'emblée de la cortisone, poursuit le médecin. C'est ce que font cependant certains patients quand il y a un œdème. Car, les corticoïdesne sont actifs qu'au bout de quatre heures minimum. Ce ne sont donc pas des médicaments à prendre en cas d'urgence.

Les antihistaminiques agissent plus rapidement. Ceci s'applique aussi en cas d'œdème.

De plus, en cas de prise prolongée de cortisone, une dépendance peut s'installer rapidement. Le corps réclame alors des corticoïdes. S'il n'en a pas, il risque de fabriquer à nouveau de l'urticaire. Créant une situation dont il est ensuite difficile de se débarrasser. En revanche, en cas d'urticaire allergique avérée, le patient doit avoir à sa disposition de l'adrénaline, seul médicament capable de contrôler rapidement une allergie.

COMBIEN DE TEMPS ÇA DURE UN URTICAIRE ?

Un urticaire aigü dure trois ou quatre jours, ce qui est le plus fréquent. Elle peut aussi être chronique et se prolonger pendant au moins six semaines. La durée moyenne d'un urticaire chronique est de deux à trois ans. Elle demeure rare et ne touche heureusement que 0,5 à 1 % de la population. Des antihistaminiques sont alors prescrits à la dose minimale efficace pour "contenir" l'urticaire aussi longtemps que nécessaire. L'urticaire devient peu à peu moins actif : les symptômes s'atténuent, puis disparaissent spontanément.

C'EST QUOI UN URTICAIRE CHRONIQUE ?

Cette affection inflammatoire de la peau se manifeste par des plaques rouges en relief. Elle n'est pas d'origine allergique et peut être déclenchée par une infection virale, certains médicaments, le froid, la pression sur la peau…

L'urticaire peut survenir tous les jours, ou persister 2 ou 3 jours par semaine pendant plus de 6 semaines.

Elle apparaît généralement de manière soudaine et disparaît au bout de quelques mois ou années. La Société française de dermatologie estime que 40 % de ces formes chroniques persistent après 1 an, 30 % après 2 ans et 20 % après 10 ans. À l'inverse des urticaires aiguës, pouvant être graves en cas d'allergie, elles sont presque toujours bénignes.

LE STRESS PEUT-IL PROVOQUER DE L'URTICAIRE ?

Oui, en libérant des neuro transmetteurs qui se fixent sur les mastocytes, qui à son tour libère de l'histamine, le stress favorise l'apparition de l'urticaire.

De plus, on sait qu'il en aggrave les symptômes. Les techniques de relaxation (sport, sophrologie, yoga...) sont recommandées pour limiter les récidives et diminuer les symptômes. Si vous avez déjà fait un urticaire, mieux vaut également soigner rapidement les infections ORL (rhumes...), les abcès dentaires, éviter certains médicaments comme l'aspirine et les anti-inflammatoires et... la fatigue ! Les manifestations de l'urticaire seront beaucoup moins importantes.

EST-CE QU'IL Y A DES FAMILLES À URTICAIRE ?

Oui, il existe sans doute un terrain familial. On sait notamment que l'urticaire est plus fréquente chez les adultes et les enfants atopiques, qui souffrent d'asthme, de rhume des foins ou d'eczéma.