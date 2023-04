Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé un abattoir clandestin à Gdyel (Oran) et saisi plus de 16 tonnes de viandes rouge et blanche, a-t-on appris lundi de ces services. Cette opération a eu lieu sur la base d'informations parvenues à la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale à Oran, selon lesquelles le propriétaire d'une exploitation agricole dans la commune de Gdyel utilise sa ferme clandestinement à des fins d'abattage.

Après avoir mené des enquêtes et pris toutes les mesures légales, les gendarmes ont procédé, en collaboration avec des agents du commerce et des services vétérinaires, à une perquisition dans l'exploitation agricole se soldant par la saisie de 16 tonnes de viandes rouges et blanches, de la viande hachée surgelée, deux têtes de bovins destinés à la commercialisation et de matériels de boucherie.

L'analyse par l'inspection vétérinaire a révélé que les viandes saisies étaient impropres à la consommation humaine. Des contraventions ont été dressées à l'encontre des quatre propriétaires de la ferme pour exercice d'une activité commerciale sans registre du commerce, vente d'un produit avar ié, fraude à la vente de marchandises et infraction concernant l'hygiène, selon la même source, qui a indiqué que les personnes impliquées seront déférées devant la justice.