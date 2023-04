Les services de la sûreté de daïra de Ben M’hidi de la wilaya d’El Tarf ont saisi d'importantes quantités de marchandises provenant de la contrebande, apprend-on lundi auprès de ce corps de sécurité.

Pas moins de 1.143 kg de pâtes et 19.104 rasoirs de fabrication étrangère ont été saisis, au titre de cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de criminalité, a précisé à l’APS l’officier principal de police Hamza Djelab de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L'opération de saisie, a-t-il dit, a été réalisée au niveau d’un barrage dressé à l’entrée de la ville de Ben M’hidi suite au contrôle d’un véhicule utilitaire conduit par un sexagénaire et transportant cette marchandise dont la vérification a révélé qu’il s’agit de produits d’origine étrangère de contrebande sans aucun document justificatif. Un dossier pénal a été constitué à l’encontre du mis en cause pour "possession et transport de marchandises soumises à une autorisation de transport douanière sans documents et avec utilisation d’un véhicule". Présenté devant les instances judiciaires compéte ntes, le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire, a ajouté la même source.