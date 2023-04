Une quantité de 7,81 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisie par les services de la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d’Ain Defla depuis le début du mois de ramadhan à ce jour, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution.

Les produits saisis sont notamment de la viande rouge et blanche, du lait et des boissons rafraîchissantes, a indiqué à l’APS, le chef de service de la répression des fraudes à la direction du commerce et de la promotion des exportations, Kellil Benyoucef, soulignant que la valeur de cette marchandise impropre à la consommation est estimée à près de 3,3 millions DA. Le même responsable a ajouté que les brigades de contrôle ont effectué, durant la même période, 1.102 interventions à travers tout le territoire de la wilaya.

Ces contrôles se sont soldés par l’établissement de 99 procès-verbaux et 2 fermetures administratives de commerces, a-t-on ajouté indiquant que 23 brigades de répression des fraudes ont été engagées à travers la wilaya.

Concernant le contrôle des pratiques commerciales, les 32 brigades mobilisées par la direction concernée ont effectué 1.262 interventions, durant lesquelles 258 procès-verbaux ont été établis et 11 fermetures de locaux commerciaux pour défauts de registre de commerce, a affirmé M. Kellil, assurant que les opérations de contrôle se font de jour comme de nuit et à longueur de la semaine.

Les missions de contrôle de la qualité des produits alimentaires durant ce mois de ramadhan ont été menées en coordination avec les services agricoles, la police et les bureaux d'hygiène communaux, a souligné le chef de service de la répression des fraudes.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire a été lancée par les services du commerce à travers plusieurs communes de la wilaya, a-t-on encore souligné.