Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a indiqué lundi que le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Tipasa sera doté de nouvelles structures avant juillet prochain.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite de travail dans la wilaya de Tipasa, M. Hammad a précisé que nombre de "projets structurants et importants seront réceptionnés avant juillet prochain", soulignant l'importance du "respect des délais de réalisation et de la qualité".

Rappelant que la wilaya de Tipasa était candidate pour abriter une partie des compétitions des Jeux panarabes, prévus en Algérie du 5 au 15 juillet 2023, le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais de livraison du Centre régional de regroupement des équipes nationales à Fouka, dont le niveau d’avancement a atteint 90%.

Ce centre sera dédié à l’élite sportive nationale dans diverses disciplines en prévision des Jeux panarabes et des prochains événements sportifs, outre le projet de complexe omnisport à Koléa et le projet d'un stade à Cherchell, a-t-il dit.

Le Centr e régional de regroupement des équipes nationales comprend une piscine olympique, deux (2) salles omnisport, quatre (4) salles de sports de combat (karaté do, judo, boxe, etc.) et six (6) salles fédérales.

Ce centre qui s'étend sur une superficie de 6 hectares pour une enveloppe financière de 1,635 milliards Da, comprend également un hôtel haut de gamme d'une capacité de 200 lits. Le ministre qui a visité ce centre situé à côté d'un complexe omnisports, a insisté sur l’"accélération de la cadence des travaux" pour sa réception avant juillet prochain.

Le centre comprend un stade de football (gazon artificiel) d'une capacité de 20.000 sièges après extension.

Le complexe compte également huit (08) pistes d'athlétisme, trois stades de relaxation, ainsi que des salles de sport et une piscine olympique. Dans la commune de Cherchell, le ministre a inspecté le projet de construction d'un stade de football d'une capacité de 10.000 supporters, dont le taux d'avancement est de 80 %, en sus du projet de réalisation de la base de planches à voile.

Cette visite a également été l'occasion pour la délégation ministérielle d'inaugurer une auberge de jeunesse dans la ville côtière de Gouraya d'une capacité de 80 lits.

Les structures de jeunesse seront renforcées avec une autre auberge dans la ville de Ti pasa d'une capacité de 50 lits avant la fin du mois de juillet prochain.