Les zones rurales et enclavées des communes de la daïra de Sidi Lakhdar (Mostaganem) ont bénéficié de près de 170 nouveaux projets de développement, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

"Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a tenu, dimanche soir, un conseil de wilaya, consacré à l’évaluation des projets de développement dans les trois communes de la Daïra, à savoir Sidi Lakhdar, Hadjadj et Benabdelmalek Ramdane, soit près de 170 projets de développement dont 43 localités en ont bénéficié durant les années 2022 et 2023", a indiqué un communiqué de la cellule d’information et de communication de la wilaya.

Après avoir abordé les crédits financiers alloués à ces collectivités locales, estimés à 2 milliards DA, M. Boulahia a donné des instructions aux responsables sur la nécessité d’achever et de clôturer toutes les opérations de développement ouvertes, de consommer les crédits financiers et d’assurer le suivi rigoureux des projets sectoriels, notamment ceux des stations de relevage, selon le document. La même source a fait savoir que le secteur de l’éducation a fait l’objet d’un grand intérêt lors de ce conseil, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, précisant que la commune de Sidi Lakhdar sera dotée d'un nouveau lycée devant accueillir 800 élèves dont les travaux de réalisation ont été récemment entamés.

Le wali a passé en revue l’état d’avancement de l’étude des dossiers dans le cadre de la loi 15-08 qui fixe les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, les contrats de construction, les locaux commerciaux et professionnels, l’opération de recouvrement des impôts, de valorisation des ressources communales, les dettes non recouvrées des collectivités locales, les préparatifs de la saison estivale, a-t-on souligné.

Il a également suivi un rapport sur les programmes d'habitat dont a bénéficié la wilaya, a-t-on ajouté.