Une "légère amélioration" de la production d'agrumes est attendue cette saison (2022/2023) à Boumerdes au terme de la récolte qui tire à sa fin, comparativement à la campagne écoulée, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale des

services agricoles (DSA).

Cette prévision s’appuie principalement sur les "indices de production positifs enregistrés à ce jour", la wilaya ayant réalisé depuis le début de la campagne en novembre dernier à ce jour, une récolte de plus de 404.000 quintaux (qx), avec une moyenne de rendement estimée à 180 qx/ha, a-t-on expliqué de même source.

"La récolte réalisée à ce jour a été engrangée sur près de 94% de la superficie totale ciblée, estimée à plus de 2.900 ha", a indiqué la responsable des statistiques à la DSA, Sabrina Bichari.

Ce basant sur cette récolte, il est attendue une "légère amélioration" dans la production agricole de cette année, qui atteindra 457.000 qx d'agrumes, contre près de 448.000 qx la saison écoulée, a observé la même responsable.

Elle a cité parmi les principales variétés d’agrumes récoltées, la Thomson, cultivée sur une superficie de 1.122 ha, ayant produit à ce jour, plus de 210.000 qx.

A cela s’ajoute la variété Washington navel, occupant une superficie de 412 ha, ayant produit à ce jour 56.000 qx, la clémentine dont la production est estimée, à ce jour, à 40.000 qx sur une superficie globale de 252 ha, le citron quatre saisons, avec une production de 26.000 qx sur une superficie de 281 ha, et le citron avec 40.000 qx sur 274 ha. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette "légère amélioration de la production d’agrumes", selon la même responsable.

Il s'agit, notamment, de l’entrée en exploitation de nouvelles plantations d’agrumes et le renouvèlement de vieux vergers sur une superficie de plus de 250 ha, a-t-elle expliqué. La production d’agrumes à Boumerdes se distingue par sa grande diversité, estimée à quelque 18 variétés d’agrumes cultivées sur une superficie globale de plus de 2.900 ha, dont 2.400 ha produisant des fruits jugés de qualité supérieure, selon Mme. Bichari.

La wilaya est notamment réputée pour sa production des variétés "Thomson " et "Washington Navel", cultivées sur plus de 60% de la superficie agrumicole locale, a-t-elle ajouté.