Le salon de la famille et de la femme productive, destiné au corps diplomatique accrédité en Algérie s'est ouvert, lundi, au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" (Alger), sous le thème "Femme...

travail et créativité", dans le but de faire connaître et promouvoir les produits de la femme algérienne.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, accompagnée du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé l'ouverture de ce salon, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises Yacine El-Mahdi Oualid , et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. A cette occasion, Mme Krikou a souligné que cette manifestation constitue une opportunité pour faire connaître les produits et les innovations de la femme algérienne, mettant l’accent sur son rôle dans "la promotion et la diversification de la production nationale et la contri bution au développement de l'économie nationale, à travers la création de micro-entreprises adaptées à ses qualifications".

Elle a expliqué que l'objectif principal de l'organisation de telles expositions est "d'accompagner les femmes et les familles concernées et de leur permettre de faire connaître leurs produits, de les promouvoir au niveau national et international", et de donner aux femmes productives l'occasion "de tisser des liens et d'échanger les expériences entre elles pour renforcer leurs capacités de production", mais aussi de "permettre au visiteur du salon de connaitre le produit national". La ministre a souligné que le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme œuvre à "encourager la femme à adhérer au processus de la production nationale" et ce, en lui assurant la formation et le soutien nécessaires à travers une action de proximité sur le terrain.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que son département s’est engagé, dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique du pays, à "continuer d'apporter l'appui nécessaire en vue de vulgariser les produits de la famille et de la femme algérienne, tout en œuvrant à lui permettre d’accéder aux marchés mondiaux".

Dans ce cadre, M Attaf a réitéré la volonté de son s ecteur d’"intensifier la coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des nations unies pour la population (FNUAP), dans la perspective de concrétiser les objectifs du programme national sectoriel, pour l'intégration de la femme dans l’économie nationale et la concrétisation des objectifs de l’Agenda du développement durable 2030".

"Remporter le pari du développement national exige aujourd’hui, a-t-il dit, la contribution de tout un chacun,pour "consolider le processus de développement économique que connaît notre pays", soulignant l’engagement du ministère à adhérer à cette démarche et à joindre ses efforts à ceux de tous les acteurs dans ce domaine, en vue de mettre en exergue les innovations de la femme algérienne.