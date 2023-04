En tournée en Algérie pour cinq concerts durant ce mois sacré de Ramadan, dont un lundi soir à la salle Atlas de Bab El-Oued (Alger), le groupe AmZik accroche, de plus en plus, avec ses textes porteurs d'espoir et ses sonorités adaptées aux tendances musicales actuelles.

Dans un bref entretien à l'APS en marge d'un concert animé dimanche soir à Bejaia, les mélomanes du groupe assurent prendre de la "maturité" dans leur vie et leur travail, depuis leur premier album "Assughu temzi" (Cri d'enfance), sorti en 2016.

Après ce 1er album qui était "une somme de complaintes, un constat sur la société et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la place est, désormais, à l'espoir", a confié Karim Belkadi, un des musiciens et chanteur du groupe.

"Nous chantons l'espoir car nous voulons que les gens réapprennent à vivre et à espérer malgré les contraintes et les vicissitudes de la vie", a-t-il dit. C'est ainsi que leur deuxième album "Atas" est beaucoup plus empreint d'espoir.

"Après le constat, on prend position et proposons des solutions", a souligné l'artiste. Atas (beauc oup), Inejla w'allagh (esprit errant), Kounwi dh noukni (Vous et nous), Thasskurt (La perdrix), Thaqchichth (Fille), "Yewen sinn" (La fraternité) et "Iyaw" (Venez) sont autant de titres qui donnent envie de vivre et d'avancer, tout en étant un hymne à la paix et à l'espoir.

Musicalement aussi, le groupe évolue et tend toujours à introduire de nouvelles sonorités et rythmes dans ses œuvres.

"Notre cap demeure l'universalité. Notre ambition est de Faire connaître notre culture en la rendant accessible à travers la musique", souligne, pour sa part, Khireddine Kati, autre membre du groupe.

Pour ce faire, le groupe, dont les membres vivent en France, compte en son sein un musicien, clarinettiste et slameur français, Hugo Proy, qui aide à concrétiser cette portée universelle à travers ses textes slamés.

"Il est important pour les membres du groupe de donner cette portée universelle à leur travail et le processus d'écriture exige une immersion avec le groupe dans leur récit, leur vécu, pour s'imprégner de leur culture", dit-il.

La vie avec le groupe, au quotidien, ainsi que sa musique accrocheuse ont facilité son "intégration" et sa capacité à "capter et saisir l'âme de leurs textes pour les adapter en textes lus en français", a ajouté l'artiste. La musique est un langage universel qui permet la compréhension, le dialogue et le reflet de l'humanité de chaque culture, a-t-il conclu.