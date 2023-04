La finale de la 12ème édition du grand concours pour la récitation du Saint Coran "Tadj El Coran", à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, est prévue le 18 de ce mois, indique, dimanche dans un communiqué, l'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis, sponsor officiel du concours.

Les candidats sélectionnés ont entamé le 31 mars dernier, "la première phase des primes, pour se poursuivre lors de chaque vendredi de ce mois de Ramadhan, afin de mettre en valeur leurs capacités vocales de récitations du Saint Coran", dans le but de "disputer la grande finale qui aura lieu dans la soirée du mardi 18 de ce mois", précise la même source.

L'épreuve des castings, qui a connu la participation d'une centaine de prétendants, s'est achevée par la sélection de "vingt-quatre (24) candidats, douze (12) pour la catégorie féminine et douze (12) pour la catégorie masculine". "Devenue une noble tradition de récitation du Saint Coran, cette compétition organisée et réalisée par la chaîne Coranique de la Télévision Algérienne, connaîtra la participation des meilleurs candidats venus des différentes régions du pays", note le communiqué. Par ailleurs, l'opérateur public rappelle que ATM Mobilis est une entreprise citoyenne, œuvre à "soutenir les initiatives qui visent à former une génération imbibée des préceptes coraniques et de culture islamique".