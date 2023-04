Cinq soldats ont été tués et cinq autres blessés dans une attaque visant un convoi d’orpailleurs et son escorte militaire dans la région d’Agadez, au Niger, rapportent lundi des médias. L'attaque s’est produite dans les montagnes de l’Aïr. Menée par des bandits lourdement armés, elle a visé un convoi d’orpailleurs parti du site de Tchibarakaten en direction de la ville minière d’Arlit et escorté par des militaires, selon des médias.

"En poursuivant les assaillants, les soldats sont tombés dans une embuscade tendue par les hommes armés : cinq militaires ont été tués sur le champ et cinq autres blessés et évacués vers l’hôpital d’Arlit", notent les médias.