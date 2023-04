Le nombre de passagers qui ont voyagé sur des vols intérieurs au Mexique au cours des deux premiers mois de 2023 a augmenté de 28% par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué le ministre du Tourisme, Miguel Torruco.

Un peu moins de 9,44 millions de passagers ont voyagé sur des vols intérieurs au Mexique en janvier et février, soit une augmentation de 28,2% par rapport aux deux premiers mois de 2022, a précisé Torruco dans un communiqué.

Ce chiffre est supérieur de 24,2% à celui enregistré au cours des deux premiers mois de 2019, lorsque l'industrie du transport aérien n'avait pas encore été touchée par la pandémie du COVID-19 et les restrictions associées. Les compagnies aériennes low-cost Volaris et Viva Aerobus ont dominé le marché intérieur du transport aérien en janvier et février, transportant un peu plus de 6,7 millions de passagers, soit 71% du total. Volaris a transporté 3,94 millions de passagers pour une part de marché de 41,7%, tandis que 2,76 millions de personnes ont voyagé à bord d'avions de Viva Aerobus pour une part de marché de 29,3%. Les deux compagnies desservent les plus gran des villes du Mexique ainsi que les principales destinations touristiques du pays.

Aeroméxico était la troisième compagnie aérienne du marché intérieur, transportant un peu moins de 1,75 million de passagers, soit 18,5% du total, tandis que sa filiale Aeroméxico Connect détenait 9,1% du marché.