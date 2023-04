Le complexe des industries textiles Tayal a signé quatre contrats et mémorandums d’entente avec des importateurs algériens de marques internationales de vêtements afin de les fabriquer pour la première fois en Algérie.

La signature des accords s’est déroulée en marge de l'ouverture officielle du Salon national des produits textiles, de l'habillement et de la chaussure, organisé au Palais des expositions jusqu'au 19 avril, en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

Ces contrats et mémorandums d’entente ont été signés par le président-directeur général (P-dg) du complexe Tayal, Tar?k Ekerbiçer, d’une part, et le DG de MDS Textile, Mustapha Laya, la représentante du DG de TexWord, Nesrine Amrane, le DG d'Investex Algérie, Mohamed Réda Laya, et les représentants d'Azadea Algeria, Badreddine Ali et Mohamed Daoudi.

MDS Textile est le représentant de Mango et des marques MAISON 123, UNDIZ et ETAM, tandis que TexWorld représente Okaïdi, GiFi, Parfois et Devred 1902. Investix A lgeria détient, elle, la franchise des marques Celio et Jennyfer et LC Waikiki.

A cette occasion, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a affirmé que cette démarche "permettra d’améliorer la qualité des produits algériens de textile et de promouvoir leur exportation, à travers le transfert de la connaissance et des technologies", en sus du fait que ces sociétés permettront de créer des postes d’emploi et de la valeur ajoutée.

M. Zitouni a appelé, dans ce contexte, les opérateurs économiques algériens et étrangers à investir dans ce "secteur prometteur dont tous les indices suggèrent un marché gagnant localement et à l'extérieur car s'ouvrant sur plusieurs blocs commerciaux libres (arabes, africains et européens), en sus de la main d’œuvre qualifiée et non coûteuse et du positionnement géographique stratégique du pays.

Le groupe "Tayal" est le fruit d’un partenariat lancé entre la société turque "INTERTAY " (filiale du groupe TAY) et les entreprises publiques algériennes C&H Group, TEXALG, et MADAR Holding SPA. Ce partenariat a été couronné par la création d’un complexe industriel des produits textiles à Relizane.