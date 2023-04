Le Kayakiste international algérien Brahim Guendouz a entamé dimanche, au barrage de Douéra (Alger), un stage de préparation en vue d'un tournoi qualificatif aux prochains Jeux Paralympiques d'été, prévus en 2024 à Paris (France).

" Le stage de Brahim Guendouz se poursuivra jusqu'au 20 avril courant" a encore précisé la Fédération algérienne des sociétés d'avirons et de canoë kayak (FASACK), soit exactement la même durée que pour la sélection nationale seniors.

En effet, celle-ci effectue également un stage bloqué du 9 au 20 avril courant au barrage de Douéra en vue d'un tournoi qualificatif aux JO de 2024 et qui se déroulera au mois de novembre prochain au Nigeria. La sélection nationale est composée de six pagayeurs, à savoir : Ayoub Haïdra, Riad Bentouati, Ali Merzougui et Sid Ali Belaïdi chez les messieurs, ainsi qu'Anfel Arabi et Aya Ferfad chez les dames.