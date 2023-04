En cas de mal de dos, "le bon traitement c'est le mouvement" affirme la Caisse primaire d'assurance maladie lance une campagne de sensibilisation sur la lombalgie.

Pour la branche accidents du travail/maladies professionnelles de l'Assurance maladie, les lombalgiesreprésentent un milliard d'euros par an (dont 580 millions d'euros pour les arrêts de travail) soit l'équivalent du coût de l'ensemble des autres troubles musculo-squelettiques (tendinites, cervicalgies...). c'est pourquoi la CPAM lance une campagne de prévention pour inciter les patients qui souffrent de mal de dos à bouger. Lorsqu'on souffre de lombalgie, le premier geste (après la prise de médicaments antidouleurs) est de stopper tout mouvement pour faire passer la douleur. Or, selon les médecins le fait de ne plus bouger entraîne une perte de musculature, ainsi qu'une perte de souplesse. Petit à petit, la douleur va paradoxalement augmenter et les capacités fonctionnelles vont diminuer. "Pour le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement" affirme cette campagne de prévention qui incite les patients à demander à leur médecin généraliste quel est le sport qui leur conviendrait le mieux.

Il n'existe pas de gymnastique spécifique contre le mal de dos. Tous les mouvements de la vie quotidienne, sans forcer, peuvent être pratiqués et sont bénéfiques. "Bouger marcher, reprendre les gestes usuels de la vie courante est utile pour lutter contre la lombalgie. Et tous les gestes comptent, à commencer par ceux de la vie quotidienne"insiste la Caisse primaire.