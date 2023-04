Le mal de dos touchera 8 personnes sur 10 au cours de leur vie. Mais ce n'est pas une fatalité. Si certaines causes sont organiques et difficiles à prévoir, il suffit parfois de modifier quelques habitudes pour éviter les douleurs autour de la colonne vertébrale.

"Le mal de dos, comme on dit couramment, on l'a tous expérimenté. Subitement, il nous plie en deux, nous fait crisper les muscles le long de la colonne vertébrale, entre les deux omoplates ou plus bas, semblant bloquer les reins, et la douleur lance parfois jusque dans la cuisse. Il y a peu de chances que l'on y échappe : plus de 4 personnes sur 5, des deux sexes et de tout âge, en souffriront un jour au cours de leur vie, prévient l'Assurance maladie. Médicalement parlant, le mal de dos n'est pas une maladie mais un symptôme.

D'où la nécessité de consulter, et en priorité un médecin. Toute douleur étant un signal d'alarme, il peut ainsi être le signe secondaire d'une pathologie plus grave. Dans 97 % des cas, heureusement, la lombalgie, la sciatique ou la cervicalgie ont pour cause une mauvaise position, un port de charges trop lourdes, la pratique d'un sport inadapté ou, encore lus fréquemment, la sédentarité. L'hyper sédentarité du mode de vie moderne est en effet une pièce du puzzle qui contribue à la progression galopante du mal de dos : la lombalgie est aujourd'hui la première cause d'inaptitude professionnelle avant 45 ans et la troisième cause d'invalidité. Si la sédentarité est en partie responsable, c'est donc dans le mouvement et l'activité physique que se trouve la solution : Le traitement, c'est le mouvement !, selon le slogan de l'Assurance maladie. Retour, dans ce diaporama, sur les principales causes du mal de dos.

1/10 - La sédentarité. Beaucoup de personnes travaillent assises toute la journée, rentrent du travail en voiture et... se posent devant la télévision. Or le corps a besoin de bouger pour fonctionner correctement , il n'est pas conçu pour rester assis des heures durant. Si votre métier vous y oblige, pensez à faire des pauses toutes les heures pour aller marcher quelques minutes. Marcher ou pédaler pour aller travailler sont aussi de bons moyens de s'activer sans en avoir l'air.

2/10 - Une mauvaise position assise. Non seulement nous passons de plus en plus de temps assis, mais en plus, nous ne sommes pas forcément dans une position adaptée. Devant un ordinateur, pliez vos bras à 90° de manière à les faire reposer sur le bureau. Positionnez votre écran à 70 cm environ de vous, légèrement plus bas que la hauteur de vos yeux. Attention aux canapés et aux positions farfelues qui peuvent reposer un temps mais mettent votre dos à rude épreuve.Découvrez les 6 postures à adopter au quotidien

3/10 - Le stress. Il est rarement à l'origine même du mal de dos, mais il peut très vite l'augmenter. Les personnes stressées ou anxieuses ont tendance à se tendre, et cela se ressent sur les muscles, davantage sollicités. Le dos accumule les tensions et les émotions négatives, avec des douleurs à la clé. La relaxation, associée à la recherche de la cause du mal de dos, peut améliorer les symptômes. Découvrez la pleine conscience pour soulager le mal de dos

4/10 - Une surcharge pondérale. C'est mathématique : plus de poids égale plus de charge pour votre dos, en permanence. Plus de kilos à soutenir, plus d'efforts pour rester dans la bonne position, et donc davantage tendance à rester assis. Le trio diabolique pour votre dos. Le surpoids et l'obésité peuvent vite le malmener. Gardez un œil sur votre ligne : votre colonne vertébrale vous remerciera.

5/10 - Les chutes et traumatismes. Qu'ils aient lieu dans l'enfance ou à l'âge adulte, les traumatismes peuvent laisser des traces sur la santé de votre dos. Chutes, blessures ou mouvements inadéquats, la colonne vertébrale peut garder des séquelles. Le plus souvent, votre corps pourra compenser quelques années en s'adaptant à un autre schéma corporel, mais il vous le fera souvent sentir bien plus tard, lorsque les compensations deviendront trop lourdes.

6/10 - Le port de charges trop lourdes. C'est le cas typique du lumbago : un mouvement brusque, un sac de courses trop lourd, et vous voilà coincé pour quelques jours. Dans certains cas, la douleur ne vous empêche pas de bouger, on parle alors plus volontiers de lombalgie. Qu'elle soit due à un faux mouvement ou à la répétition de petits mouvements inadaptés, elle passe généralement en dix à quinze jours. Pensez à vous protéger en gainant les abdominaux lorsque vous soulevez une charge lourde. Mieux vaut également plier les jambes que courber le dos. Découvrez ici les bons réflexes contre le mal de dos

7/10 - Une mauvaise literie. Nous passons un tiers de notre vie au lit, une bonne raison pour bien la choisir. Si elle est trop vieille ou ne correspond pas à votre morphologie, votre literie peut vous mener la vie dure, avec des douleurs pendant la nuit ou au réveil. Elle peut aussi aggraver un mal de dos déjà présent. Pensez à changer de matelas tous les dix ans. Si vous dormez à deux, optez pour un sommier en deux parties, voire pour deux matelas séparés. Découvrez Couette, matelas, oreiller : comment les choisir ?

8/10 - Les sports à contraintes. Le sport est généralement bon pour le dos car il renforce les muscles et entretient la mobilité. Mais pratiqué à haute dose, il peut être traumatisant. La course à pied par exemple, induit des chocs importants pour la colonne et les articulations. Certains sports sollicitent également le dos de manière intensive : l'équitation, la gymnastique. Enfin, les sports de combats ou le rugby peuvent entraîner des traumatismes dus aux nombreuses chutes.

9/10 - Avoir un mauvais appui sur les pieds. Les pieds supportent le poids de tout le corps. S'il est mal réparti, par exemple plus d'un côté que de l'autre, c'est le dos qui souffre. La colonne vertébrale va en effet compenser un mauvais appui en modifiant légèrement la position. A la longue, cette compensation peut entraîner des douleurs. Pour y remédier, un posturologue peut être d'une grande aide en réadaptant votre position. Découvrez Les postures pour un dos solide

10/10 - La grossesse. Elle est particulièrement propice à l'apparition de maux de dos. Plusieurs explications à cela. Les hormones ont tendance à assouplir les articulations, qui tiennent alors moins le bassin. Le volume du ventre change aussi la posture, ce qui peut solliciter des muscles différemment et les étirer. Enfin, la prise de poids joue bien évidemment sur le dos qui est mis à rude épreuve.