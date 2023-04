Dans l'avion, le train ou la voiture, c'est souvent le dos qui " trinque " le premier. Voici trois exercices à faire assise pour le soulager.

Les vacances ou longs week-ends sont parfois synonymes de longs voyages en train, en avion ou en voiture. Une mauvaise posture et des tensions au niveau des lombaire sont vite arrivées. Voici trois bons gestes pour délier son dos pendant le trajet.

ON DÉCONTRACTE LE HAUT DU DOS

Assise, dos droit et coudes fléchis, croiser les doigts devant la poitrine.

Inspirer et effectuer une rotation des poignets de manière à diriger les paumes demain vers l'extérieur.

Expirer et tendre les bras devant soi à hauteur du front. Baisser légèrement le menton et pousser les mains vers l'avant jusqu'à sentir un étirement dans le haut du dos, les épaules et les bras.

Maintenir l'étirement 15 secondes.

Répéter 2 ou 3 fois.

ON SOULAGE SES LOMBAIRES

Assise sur le bord du siège, tête et dos droits, pieds à plat au sol, poser les mains sur le haut des fesses.

Inspirer puis, sur l'expiration, exercer une pression des mains sur le haut des fesses tout en rapprochant les coudes l'un de l'autre afin de bien ouvrir la cage thoracique.

Incliner un peu la tête vers l'arrière.

Maintenir l'étirement 15 secondes.

Répéter 2 ou 3 fois.

ON DÉCRISPE ÉPAULES ET TRAPÈZES

Assise au bord du siège, tête et dos droits, bras le long du corps, écarter les jambes de la largeur des hanches.

Inspirer et monter les épaules le plus haut possible (comme si on voulait les rapprocher des oreilles) et maintenir la position durant 3 à 5 secondes.

Expirer et laisser les épaules retomber de tout leur poids, d'un seul coup.

Répéter de 3 à 5 fois.

Et aussi on se lève souvent

Avant de ressentir des contractures, tensions ou fourmillements, programmer une alarme (discrète) sur son téléphone pour se souvenir de se lever et de faire quelques pas toutes les deux heures maximum.