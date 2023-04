Le milieu offensif international algérien Farès Chaïbi (Toulouse FC) a signé dimanche son 8e but de la saison, toutes compétitions confondues, lors de la victoire décrochée en déplacement face à Montpellier (2-1), dans le cadre de la 30e journée de la Ligue 1 française de football.

Quelques jours après offert la qualification à son équipe pour la finale de la Coupe de France aux dépens d'Annecy (2-1), Chaïbi (20 ans) a récidivé pour contribuer à une précieuse victoire dans la course pour le maintien.

Les Toulousains ont ouvert le score à la 31e avant que Chaïbi ne fasse le break à la 85e minute, profitant d'une balle relâchée par le portier montpelliérain. Les Locaux ont réduit le score par Wahi (88e).

Grâce à ce succès, Toulouse respire et se hisse à la 12e place au classement avec 38 points, à douze longueurs du premier relégable le RC Strasbourg. Formé au FC Lyon, Chaïbi a signé ses grands débuts avec l'équipe nationale lors de la double confrontation face au Niger, le 23 mars à Baraki (2-1) et le 27 mars à Tunis (1-0), comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la Coupe d 'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.

Entré en cours de jeu lors du premier match face au "Mena", Chaïbi était à l'origine du deuxième but des "Verts", en servant sur un plateau Bouanani, qui à son tour a remis sur Mahrez pour marquer le but victorieux. Lors de la seconde rencontre disputée au stade Hamadi Agrebi de Radès (Tunis), il a signé sa première titularisation sous le maillot national.