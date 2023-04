La brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Boumerdes a saisi quatre (4) tonnes de viandes blanches destinées à la commercialisation sans certificat sanitaire, au niveau d’un entrepôt désaffecté exploité comme abattoir non agréé à Khemis El Khechna (Ouest), a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécuritaire.

Selon la chargée de communication, l’officier principal de police, Kerdjani Hadjar, il s’agit d’une inspection surprise réalisée par les services conjoints de la sûreté de wilaya et de la direction du commerce et de la promotion des exportations, au niveau d’un entrepôt exploité comme abattoir non agréé dans la commune de Khemis El Kechna.

L’inspection de l'entrepôt a donné lieu à la découverte de sacs en plastique remplis d’importantes quantités de poulets abattus, soit 2.500 poulets d’un poids global de quatre (4) tonnes, destinés à la commercialisation et à la consommation sans certificat sanitaire.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont fait ressortir que le propriétaire de l'entrepôt, originaire de Khemis El Khechna, exerçait sans registre de c ommerce, ni agrément, et n'a pas obtenu de certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires de la wilaya. A cela s'ajoute le non respect des conditions d'hygiène requises.