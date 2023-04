Les communes de la daira de Meghila (wilaya de Tiaret) ont bénéficié d'une enveloppe financière de 206 millions DA pour la concrétisation de 12 opérations de développement, a-t-on appris dimanche du chef de daira, Amed Ouissi.

Les projets dont ont bénéficié les communes de Meghila, Sidi El Hosni et Sebt dans le cadre du programme du Plan de développement communal (PCD) pour l'exercice en cours ont un impact direct sur le cadre de vie des citoyens, notamment ceux qui vivent dans les zones rurales reculées, à travers l'alimentation en eau potable, l'approvisionnement en gaz et le revêtement des routes.

Une enveloppe de 85 millions DA a été allouée à la commune de Meghila pour la réalisation de quatre opérations liées au revêtement de la route menant au douar "El-Kettar" sur une distance de 6 km, à la reconversion d’une structure en un poste avancé de la protection civile, à la rénovation du réseau d’assainissement à l’entrée de la ville et à la réfection de l’école "Aouari Ahmed". Pour sa part, la commune de Sidi El-Hosni a bénéficié de cinq opérations dotées d'une enveloppe de 58 millions DA, dont deux portant sur l'approvisionnement en eau potable des centres ruraux "Ain Said", "Ain Farid" et "Brarik" au profit de 400 habitants, ainsi que la réhabilitation de la route menant au douar "Kheddam Sidi Abdelkader", ainsi que la réalisation d'un stade de proximité et l'entretien de l'école "Missioum Mohamed".