Trois communes relevant de la daïra de Kheïreddine (Mostaganem) ont bénéficié de 23 nouvelles opérations de développement dans les différents secteurs, a-t-on appris dimanche dans un communiqué de la cellule d’information et de communication des services de la wilaya.

Ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre des programmes de développement de l’année 2023 (première tranche) portent sur la maintenance des routes, l’extension des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, l’éclairage public et la réalisation et l’aménagement de cantines scolaires pour une enveloppe financière de 182 millions DA, a-t-on indiqué. Plusieurs routes reliant les localités de Ouled Bachir, El Kadimia, Senouci, Hassi Bouras et El Hammad ont été réalisées, outre l’extension des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement pour d’autres localités dont Ouled Larbi, Beladda, Ouled Hammou et Merzougua qui sont rattachées à la commune de Kheïreddine, a ajouté la même source.

La commune de Sayada voisine a bénéficié de neuf opérations, en majorité dans le secteur de l’éducation. Deux cantines dans les écoles "Bensalem Abdelakder" et "Boukricha Sadek" seront réalisées et équipées, l’école "Bouafia El Hadj" fera l'objet de réfection et une école primaire au niveau du nouveau pôle d’habitat à "El "Hchem" sera aménagée. Le quartier "Haï Djelloul Makhlouf", au centre de la commune, a bénéficié de nombreuses opérations d’aménagement urbain, ainsi que la localité de "Ouled Attia" qui a bénéficié de deux projets d’extension du réseau d’alimentation en eau potable et de réalisation de l’éclairage public, parallèlement à l’entretien et la réhabilitation et maintenance de la route reliant la CW7 à la RN 23, selon les services de la wilaya.

Le centre de la commune d'Aïn Boudinar connaîtra prochainement d’importants travaux d’aménagement urbain, parallèlement au projet de réalisation de cinq classes d’une école primaire. Trois (3) localités de cette collectivité locale ont bénéficié de projets de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable au profit des habitants de la localité de Kebaïlia, d'extension du réseau d’assainissement à Belaïtia et de réalisation d’un stade de proximité dans la localité d'Ouled Kaddour, a-t-on précisé à la wilaya.