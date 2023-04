Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger le vice-président de l'entreprise chinoise Sinopec, Liu Hongbin, pour évoquer les opportunités d'affaires en Algérie dans les domaines énergétiques, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, "les parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat unissant les deux entreprises Sonatrach et Sinopec, et les perspectives de leurs renforcements, selon le communiqué soulignant qu'elles se sont félicitées de "l'excellence et de la solidité de ses relations".

Les deux parties ont également abordé les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissement de Sinopec en Algérie dans le domaine des hydrocarbures notamment l'exploration, l'augmentation de la production et du taux de récupération ainsi que dans le domaine de la pétrochimie et les industries de transformation, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ainsi que dans le cadre légal de l'investissement en Algérie, rapporte la même source.

A cette occasion, M. Arkab a mis l'accent sur "l'importan ce de la coopération et le partenariat" liant les entreprises algériennes et chinoises.

Il a également mis en avant les projets de partenariats qui peuvent être conclus dans le domaines des Energies nouvelles et renouvelables (EnR) notamment le solaire photovoltaïque, l'hydrogène, l'éolien et la géothermie, ainsi que dans le domaine de la fabrication des équipements et l'exploitation des ressources minières utilisées dans l'industrie des EnR, ajoute la même source.