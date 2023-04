Une campagne de sensibilisation a été lancée au profit des jeunes versés dans le domaine du tourisme dans la wilaya de Timimoun sur le concours "Jil-Siyaha", initié par le ministère du Tourisme et de l’artisanat, en partenariat avec l’Union européenne, a-t-on appris dimanche des responsables de la Direction du Tourisme et de l’artisanat (DTA).

Le concours s’assigne comme objectifs l’appui du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya de Timimoun, la consolidation des activités touristiques, la promotion du tourisme saharien et la relance des activités économiques dans la région, a indiqué la responsable du secteur, Yamina Temmam.

Quatre wilayas pilotes ont été retenues pour le prix "Jil-Siyaha" à savoir Timimoun, Djanet, Sétif et Tlemcen, a rappelé Mme Temmam soulignant que le concours cible les jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans, et ambitionne de réaliser le meilleur projet de préservation de l’environnement et d’appuyer l’inclusion et l’employabilité des jeunes dans le secteur du Tourisme.

Les projets innovants au titre du prix "Jil-Siyaha" sont scindés en trois catégories, en l’occurrence "Jil-Icolojya" primant les projets et activités du tourisme à impact écologique, "Jil- Riyam" liée aux projets valorisant les compétences des jeunes femmes entrepreneurs et artisanes créatrices d’activités génératrices de revenus, et ayant un impact social dans leurs régions, alors que la troisième catégorie est baptisée "Jil-Tourathi" et porte sur la promotion des activités valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel.