Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lancera, dimanche, l'opération de contrôle du programme national d'irrigation complémentaire des céréales à travers les wilayas concernées.

"Dans le cadre du suivi du programme d'irrigation complémentaire des céréales saison 2022/2023, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural procèdera, à partir de dimanche, au lancement de l'opération de contrôle de ce programme à travers les wilayas concernées, sous la supervision de l'inspection générale du ministère", a précisé le communiqué. "A cet effet, des équipes seront dépêchées pour le constat et la localisation des zones ainsi que pour l'évaluation préliminaire de la production, compte tenu de l'importance de cette opération en termes de production de céréales pour les régions du nord du pays", a ajouté la même source. Cette opération a été examinée lors d'une réunion de coordination tenue, dimanche au siège du ministère, sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, en présence de responsables et chefs d'entreprises ainsi que des présidents d'offices relevant du secteur, rappelle-t-on. La réunion de coordination a permis d'"examiner les principaux dossiers du secteur notamment le bilan préliminaire des mesures relatives au mois sacré de Ramadhan", a conclu le communiqué.