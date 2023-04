Plus de 300 veuves et orphelins ont pris part, samedi soir, à un Iftar (rupture du jeûne) collectif à Blida, organisé à l’initiative de l'association caritative "Kafil El Yatime" (Parrain d'un enfant), en présence du wali Ahmed Mabed et de représentants de la société civile. L'Iftar a eu lieu à la salle "Andalous" d’Ouled Yaich, avec la participation de plus de 300 veuves et orphelins.

L'association "Kafil El Yatime" de Blida prend en charge, tout au long de l'année, plus de 8.000 orphelins et 4.000 veuves inscrits sur ses listes, à travers la wilaya.