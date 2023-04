Trente-six entreprises chinoises et françaises ont signé dix-huit accords afin d'élargir leur coopération dans des domaines tels que la fabrication, le développement vert, les énergies nouvelles et l'innovation, lors d'une réunion entre des entrepreneurs chinois et français jeudi, a indiqué vendredi le ministère chinois du Commerce.

Dans son discours d'ouverture, Yu Yuantang, responsable du ministère du Commerce, cité par l'agence Chine nouvelle, a indiqué que "le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France a évolué de 60 milliards de dollars, à 80 milliards de dollars, au cours des cinq dernières années".

"En 2022, la coopération Chine-UE a "surmonté de nombreux impacts négatifs et a réalisé des progrès stables. Le commerce bilatéral a atteint un nouveau record de 847,3 milliards de dollars, et les nouveaux investissements des entreprises européennes en Chine ont augmenté de 70%, à 12,1 milliards de dollars", a déclaré M. Yu.

Des représentants d'entreprises telles que Bank of China, BNP Paribas, China National Nuclear Corporation et Electricité de France, ont discuté de s ujets allant de la lutte commune contre les défis mondiaux, à la promotion de la coopération, et ont fait des suggestions sur l'approfondissement des liens économiques et commerciaux entre la Chine et la France, selon la même source. Ils se sont également engagés à "saisir les opportunités offertes par le développement de haute qualité de la Chine, à assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, et à développer la coopération dans des domaines allant de l'énergie nucléaire à la finance ainsi qu'à la consommation", a-t-on ajouté.