Le premier groupe d'introductions en bourse basées sur l'enregistrement de dix entreprises a été adopté lundi sur les marchés principaux des bourses de Shanghai et de Shenzhen, marquant une étape décisive dans la réforme du marché chinois des capitaux selon l'agence Chine nouvelle.

Cela signifie que la Chine a pleinement appliqué le système d'introductions en bourse basé sur l'enregistrement, fournissant un support institutionnel solide aux efforts visant à accélérer la construction d'un marché des capitaux normalisé, transparent, ouvert, dynamique et résilient.

La réforme des introductions en bourse basées sur l'enregistrement, lancée en 2018, a été initialement adoptée par le marché des sciences et de l'innovation technologique en 2019, et a connu un élargissement au marché des start-ups ChiNext en 2020, puis à la Bourse de Pékin en 2021.