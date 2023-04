Le directeur général de la Caisse de garantie des marchés publics (CGMP), Oualid Nasri, a annoncé que cet établissement public lancera la première application gratuite dédiée aux marchés publics le deuxième semestre de 2023.

Cette application destinée aux parties intéressées et aux partenaires économiques permettra, entre autres, de consulter les projets, de s'enregistrer en ligne, de télécharger des documents, d'ouvrir un compte et de consulter les sommes dues, a précisé M. Nasri à l'APS.

La Caisse de garantie des marchés publics s'emploie actuellement à développer son site Web, qui permet aux différentes entreprises souhaitant bénéficier des différents produits proposés par l'établissement de prendre connaissance de toutes les conditions et pièces nécessaires à la constitution d'un dossier qui sera étudié à distance, a fait savoir le responsable.

Grâce à cela, les entreprises n'ont pas à se rendre aux directions et antennes de la caisse, sauf en cas d'acceptation du dossier pour la signature des contrats (caution ou avance).

Selon le responsable, la CGMP s'oriente, dès cette année, vers de "nouveaux horizons" et une vision d'avenir basée sur des moyens et des méthodes modernes, en vue d'élargir sa part de marché, qui est autour de 20% actuellement, et ce, à travers notamment l'utilisation d'un système de gestion numérique de toutes les affaires internes et externes de l'établissement.

De plus, la caisse œuvre à étendre son champ d'activité et sa présence au niveau national avec l'objectif de s'ériger en pôle d'information, d'étude et d'analyse sur les marchés publics.

L'établissement s'emploie également à élargir sa gamme de produits, constituée actuellement de six (6) cautions et de deux (2) types d'avances de trésorerie, en vue de faciliter la réalisation financière des marchés publics.

Concernant le bilan de la caisse, M. Nasri a fait savoir que cette institution publique à caractère industriel et commercial (EPIC) a octroyé aux entreprises bénéficiaires de projets publics depuis sa création en 1998 à fin 2022, près de 65.000 cautions d'une valeur de 936 mds DA.

De 2006 à fin 2022, la caisse a octroyé également près de 10.000 avances financières aux projets de développement de l'ordre de 236 mds DA, a-t-il ajouté.

Dans ce sillage, M. Nasri a indiqué que son établissement traitait avec plus de 7000 entreprises dont 80% du secteur privé.

Ces entreprises œuvrent à la réalisation de projets dans différents secteurs tels que le bâtiment et les travaux publics, l'hydraulique et les transports tout en assurant les services liés à ces secteurs, explique M. Nasri, citant à titre d'exemple quelques mégaprojets cautionnés par la caisse dont l'aéroport international d'Alger, le métro d'Alger, la voie ferrée et l'aménagement de Oued El Harrach. La CGMP est un établissement public sous la tutelle du ministère des Finances qui dispose de quatre (4) directions régionales et trois (3) antennes à l'échelle nationale.

Elle a pour mission de faire l'équilibre entre l'évolution matérielle et l'évolution financière des projets des équipements publics à travers l'octroi des garanties facilitant la réalisation financière des marchés et assurant l'accompagnement des entreprises tout au long de la durée de réalisation.