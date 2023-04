Les huitièmes de finales de la 2e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale Mobilis' ont débuté, samedi en soirée, avec deux rencontres programmées à la Coupole du Complexe olympique 'Mohamed Boudiaf' à Alger, marquées par la qualification des équipes d'El Watania et DZ Tube, pour les quarts de finale.

L'équipe d'El Watania a éliminé son homologue de la Chaine parlementaire (5-2), tandis que Dzair Tube a sorti Awrass aux tirs au but (3-2), après avoir terminé la rencontre a égalité 3-3.

Les deux qualifiés (El Watania et DZ Tube) s'affronteront en quart de finale, prévu jeudi. Le seconde journée des 8es de finale, prévue ce dimanche, propose un match qui devrait être l'affiche de ce tour entre l'équipe de Canal Algérie et celle d'AL24 News (23h15). Ce match sera précédé à (22h13) par la rencontre Jil DZ à Al Hayat (détentrice du trophée).

Les 8es de finale se poursuivront avec les quatre dernières rencontres qui mettront aux prises, lundi, la Télévision algérienne (1) à Kora news (22h15) et Echourouk News à Al Salam (23h15), alors que le mardi verra l'opposition entre El heddaf TV et Radio algérienne (1) à 22h15 et la Radio algérienne (2) et DZ Match (23h15).

Initié par l'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) au profit de la presse sportive nationale, la 2è édition du tournoi Futsal de la presse sportive a été entamé le 25 mars avec la participation de vingt-huit (28) équipes de différents médias nationaux.

A l'instar de la première, cette nouvelle édition, disputée sous le slogan "on ne vous oubliera pas", est dédiée à la mémoire des défunts: "Lahbib Benali (EPTV+ BeIN sports), Hamza Berkaoui (TV Echourouk), Faouzi Mouaki Benani (EPTV), Abderrahmane Mehdaoui (ex-sélectionneur national), Mahfoud Kerbadj (ex-président de la Ligue nationale de football) et Dounia Bouhalassa (jeune scoute de Constantine).

Outre le partenariat de la direction de l'office du Complexe olympiques 'Mohamed Boudiaf' qui a mis à la disposition des organisateurs, son infrastructure sportive, Le Comité olympique et sportif algérien (COA), la Fédération algérienne de football (FAF), avec un don de ballon spécial Futsal et en délégant ses arbitres pour officier les matchs, ainsi que la prise en charge du volet réglementaire et bien d’autres aspects, les organisateurs se sont félicités de l'apport de plusieurs partenaires à l'image l'opérateur de téléphone mobile 'Mobilis', la CASH assurances, entre autres.